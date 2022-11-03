Страны G7 окажут Украине общую помощь: что известно

"И общую зимнюю помощь, которую мы будем координировать вместе здесь как партнеры по G7. Мы не позволим большому числу людей - старикам, детям, подросткам, семьям умереть от голода или холода в последующие зимние месяцы", - заявила Бербок.

По ее словам, G7 передаст Киеву общую помощь. Речь идет об обогревателях автономной генерации, насосах, а также кроватях, одеялах и палатках, которые должны стабилизировать энергосистему Украины.

"Эта зимняя помощь также означает, что мы не согласны с тем, что мир и международное право будут нарушены зимой. На этой встрече G7 поддержка Украины, защита мира и международного права занимают важное место в нашей повестке дня", - добавила министр.

Также Бербок отдельно сообщила о предоставлении Украине помощи в социальных сетях. По ее словам, президент РФ Владимир Путин избрал новую форму войны. Многие голодают, умирают от жажды и замерзают. Именно поэтому Германия окажет конкретную помощь, а именно генераторы электроэнергии, обогреватели, одеяла, кровати, фильтры для воды, жилые контейнеры, транспортные средства.