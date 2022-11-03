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Страны G7 окажут Украине общую помощь: что известно

Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Страны "Большой семерки" (G7) предоставит Украине зимой общую помощь, а именно обогреватели автономной генерации, насосы, кровати, одеяла и палатки. Это должно стабилизировать энергосистему Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которое приводит издание Reuters.

"И общую зимнюю помощь, которую мы будем координировать вместе здесь как партнеры по G7. Мы не позволим большому числу людей - старикам, детям, подросткам, семьям умереть от голода или холода в последующие зимние месяцы", - заявила Бербок.

По ее словам, G7 передаст Киеву общую помощь. Речь идет об обогревателях автономной генерации, насосах, а также кроватях, одеялах и палатках, которые должны стабилизировать энергосистему Украины.

"Эта зимняя помощь также означает, что мы не согласны с тем, что мир и международное право будут нарушены зимой. На этой встрече G7 поддержка Украины, защита мира и международного права занимают важное место в нашей повестке дня", - добавила министр.

Также Бербок отдельно сообщила о предоставлении Украине помощи в социальных сетях. По ее словам, президент РФ Владимир Путин избрал новую форму войны. Многие голодают, умирают от жажды и замерзают. Именно поэтому Германия окажет конкретную помощь, а именно генераторы электроэнергии, обогреватели, одеяла, кровати, фильтры для воды, жилые контейнеры, транспортные средства.

Напомним, что Германия финансово поддержит украинские объекты критической инфраструктуры.

Также стало известно, что страны G7 обсудят поддержку Украины после атак на энергетическую инфраструктуру.

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