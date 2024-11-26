ua en ru
Вт, 26 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Країни G7 можуть "призупинити" ордер МКС на арешт Нетаньяху, - Il Messaggero

Вівторок 26 листопада 2024 14:01
UA EN RU
Країни G7 можуть "призупинити" ордер МКС на арешт Нетаньяху, - Il Messaggero Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Лідери країн G7 опинилися перед непростим вибором: виконати ордер Міжнародного кримінального суду на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху або продовжувати співпрацю з ним заради врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Il Messaggero.

Війна в Газі та Лівані, а також загострення відносин з Іраном підштовхують західні держави до пошуку компромісу. Як підкреслив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, дотримання міжнародних зобов'язань має поєднуватися з прагматизмом.

"Арешт Нетаньяху не наблизить нас до миру", - зазначив він, додавши, що уряд Італії схиляється до тимчасового призупинення дії ордера, доки тривають військові дії.

Позиції країн G7 виявилися роз'єднаними. США, які не визнають юрисдикцію Гаазького суду, уникають участі в обговоренні. Велика Британія, навпаки, демонструє суворість: Лондон заявив про готовність виконати зобов'язання, навіть якщо це вимагатиме арешту ізраїльського лідера. Однак на практиці сценарій ізоляції Нетаньяху може ускладнити досягнення перемир'я в регіоні.

За лаштунками Італія запропонувала "подвійний шлях": повагу до рішення суду за одночасного пріоритету дипломатії. Як повідомив Таяні, Італія домагатиметься узгодження умов, що дають змогу Нетаньяху продовжувати участь у переговорах без ризику арешту. Серед можливих заходів - надання імунітету та обмеження візитів до Європи.

Ордер МКС

Минулого тижня МКС видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та екс-міністра оборони Йоава Галланта.

Рішення викликало різку критику із боку ізраїльської влади: президент та уряд країни звинуватили МКС у упередженості та антисемітизмі. США також засудили дії суду, висловивши незгоду з видачею ордерів.

Водночас Канада та низка європейських країн дали зрозуміти, що можуть зробити кроки для виконання ордера на арешт Нетаньяху.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Нетаньяху G7
NEWS
За добу росіяни втратили на фронті 1480 солдатів та 6 танків, - Генштаб
За добу росіяни втратили на фронті 1480 солдатів та 6 танків, - Генштаб
DAILY
Снайпери "Удав" і "Фізрук": Нема особливих емоцій, коли вбиваємо ворога. Це – робота
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Снайпери "Удав" і "Фізрук": Нема особливих емоцій, коли вбиваємо ворога. Це – робота