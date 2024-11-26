Країни G7 можуть "призупинити" ордер МКС на арешт Нетаньяху, - Il Messaggero

Лідери країн G7 опинилися перед непростим вибором: виконати ордер Міжнародного кримінального суду на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху або продовжувати співпрацю з ним заради врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Il Messaggero.

Війна в Газі та Лівані, а також загострення відносин з Іраном підштовхують західні держави до пошуку компромісу. Як підкреслив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, дотримання міжнародних зобов'язань має поєднуватися з прагматизмом.

"Арешт Нетаньяху не наблизить нас до миру", - зазначив він, додавши, що уряд Італії схиляється до тимчасового призупинення дії ордера, доки тривають військові дії.

Позиції країн G7 виявилися роз'єднаними. США, які не визнають юрисдикцію Гаазького суду, уникають участі в обговоренні. Велика Британія, навпаки, демонструє суворість: Лондон заявив про готовність виконати зобов'язання, навіть якщо це вимагатиме арешту ізраїльського лідера. Однак на практиці сценарій ізоляції Нетаньяху може ускладнити досягнення перемир'я в регіоні.

За лаштунками Італія запропонувала "подвійний шлях": повагу до рішення суду за одночасного пріоритету дипломатії. Як повідомив Таяні, Італія домагатиметься узгодження умов, що дають змогу Нетаньяху продовжувати участь у переговорах без ризику арешту. Серед можливих заходів - надання імунітету та обмеження візитів до Європи.