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Країни G7 домовилися створити надійні ланцюжки поставок ключових мінералів

Фото: Країни G7 мають намір створити надійні ланцюжки поставок мінералів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Країни "Великої сімки" домовилися створити стійкі ланцюжки постачання найважливіших мінералів, серед яких рідкісноземельні елементи, з надійними партнерами.

Про це заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Ясутоші Нісімура, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Нісімура, співголова дводенної зустрічі G7 серед міністрів торгівлі в префектурі Осака, оприлюднив угоду після засідання, на якій вперше були присутні делегації країн з економікою, що розвивається.

Міністри G7 заявили, що прагнуть активізувати співпрацю з країнами, багатими ресурсами, у тому числі з країнами Глобального Півдня, оскільки роль, яку вони відіграють у побудові стабільних ланцюжків постачання ресурсів, розглядається як все більш важлива у сучасній геополітичній ситуації.

Раніше цього місяця Китай, який займає значну частку ринку корисних копалин, оголосив про набуття чинності з 1 грудня нового контролю над експортом графіту – матеріалу, що використовується у батареях, паливних елементах та ядерних реакторах.

"Ми збираємося вирішити проблему "економічного примусу", уникаючи при цьому потрапляння в пастку надмірного протекціонізму", - додав Нісімура.

Заходи та сесії проводяться у сусідніх містах Осака та Сакаї у рамках другої цього року конференції міністрів торгівлі країн G7.

Підтримка України країнами G7

З початку повномасштабного вторгнення РФ партнери G7 підтримували Україну в усіх можливих напрямках. Загалом за майже два роки було надано понад 30 млрд доларів.

Пільгове фінансування та гранти від країн G7 стали ключовими у забезпеченні збалансованості держбюджету України та фінансуванні критично важливих витрат. З 24 лютого 2022 року G7 направили до ГБУ майже 33 млрд. доларів США.

Усього з початку повномасштабного вторгнення Мінфін України залучив до держбюджету 64,9 млрд. доларів США зовнішнього фінансування.

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