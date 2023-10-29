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Страны G7 договорились создать надежные цепочки поставок ключевых минералов

Фото: Страны G7 намерены создать надежные цепочки поставок минералов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Страны "Большой семерки" договорились создать устойчивые цепочки поставок важнейших минералов, среди которых редкоземельные элементы, с надежными партнерами.

Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоши Нисимура, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Нисимура, сопредседатель двухдневной встречи G7 среди министров торговли в префектуре Осака, обнародовал соглашение после заседания, на котором впервые присутствовали делегации стран с развивающейся экономикой.

Министры G7 заявили, что стремятся активизировать сотрудничество со странами, богатыми ресурсами, в том числе со странами Глобального Юга, поскольку роль, которую они играют в построении стабильных цепочек поставок ресурсов, рассматривается как все более важная в современной геополитической ситуации.

Ранее в этом месяце Китай, который занимает значительную долю рынка полезных ископаемых, объявил о вступлении в силу с 1 декабря нового контроля над экспортом графита – материала, который используется в батареях, топливных элементах и ​​ядерных реакторах.

"Мы собираемся решить проблему «экономического принуждения», избегая при этом попадания в ловушку чрезмерного протекционизма", - добавил Нисимура.

Мероприятия и сессии проводятся в соседних городах Осака и Сакаи в рамках второй в этом году конференции министров торговли стран G7.

Поддержка Украины странами G7

С начала полномасштабного вторжения РФ партнеры G7 поддерживали Украину по всем возможным направлениям. Всего за почти два года было предоставлено более 30 млрд долларов.

Льготное финансирование и гранты от стран G7 стали ключевыми в обеспечении сбалансированности госбюджета Украины и финансировании критически важных расходов. С 24 февраля 2022 года G7 направили в ГБУ почти 33 млрд долларов США.

Всего с начала полномасштабного вторжения Минфин Украины привлек в госбюджет 64,9 млрд долларов США внешнего финансирования.

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