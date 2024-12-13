Країни G7 домовилися поважати територіальну цілісність Сирії

"Усі лідери погодилися, що територіальна цілісність, незалежність і суверенітет Сирії повинні поважатися протягом перехідного процесу і в майбутньому", - йдеться в заяві G7.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармар зазначив, що "падіння жорстокого режиму Асада слід вітати", але закликав бути обережними щодо того, "що буде далі.

Він також наголосив, що пріоритетом має бути безпека сирійського народу, "одночасно підтримуючи політичний перехід, який веде до надійного, інклюзивного та несектантського правління від імені всіх сирійців".