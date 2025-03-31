Країни G5+ готові посилити санкції проти РФ для припинення війни

Міністри закордонних справ головних європейських союзників України в понеділок, 31 березня, виступили зі спільною заявою після зустрічі так званої групи G5+ або Weimar+ у Мадриді.

Головні дипломати Іспанії, Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії та Польщі, а також висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас закликали Росію погодитися на "негайне та беззастережне припинення вогню на рівних умовах із повним виконанням".

Вони заявили, що готові посилити тиск на Москву, зокрема ухвалити нові санкції, щоб забезпечити для Києва "найкращі можливі умови для досягнення справедливого та тривалого миру".

"Ми готові відігравати провідну роль у цьому питанні", - підкреслили міністри у своїй заяві.

Допомога і гарантії безпеки для України

Країни також пообіцяли збільшити військову, політичну та гуманітарну підтримку України, не розповідаючи при цьому конкретних деталей.

Також у заяві йдеться про те, що будь-яка мирна угода має супроводжуватися надійними гарантіями безпеки для України. А союзники не приймуть жодних домовленостей, які обмежували б оборонну промисловість України або військову присутність партнерів на її території.

Спеціальний суд і заморожені активи РФ

Міністри країн G5+ заявили, що вони віддані забезпеченню повної відповідальності РФ за військові злочини, а також працюють над створенням спеціального суду в межах Ради Європи.

У заяві також зазначено, що заморожені російські активи мають залишатися заблокованими, доки Москва не припинить війну та не компенсує Україні завдані збитки. Іспанія закликає союзників використати ці активи як альтернативне джерело фінансування допомоги Україні.