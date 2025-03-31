Страны G5+ готовы усилить санкции против РФ для прекращения войны

Министры иностранных дел главных европейских союзников Украины в понедельник, 31 марта, выступили с совместным заявлением после встречи так называемой группы G5+ или Weimar+ в Мадриде.

Главные дипломаты Испании, Германии, Франции, Италии, Великобритании и Польши, а также высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас призвали Россию согласиться на "немедленное и безоговорочное прекращение огня на равных условиях с полным выполнением".

Они заявили, что готовы усилить давление на Москву, в частности принять новые санкции, чтобы обеспечить для Киева "наилучшие возможные условия для достижения справедливого и прочного мира".

"Мы готовы играть ведущую роль в этом вопросе", - подчеркнули министры в своем заявлении.

Помощь и гарантии безопасности для Украины

Страны также пообещали увеличить военную, политическую и гуманитарную поддержку Украины, не рассказывая при этом конкретных деталей.

Также в заявлении говорится о том, что любое мирное соглашение должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности для Украины. А союзники не примут никаких договоренностей, которые ограничивали бы оборонную промышленность Украины или военное присутствие партнеров на ее территории.

Специальный суд и замороженные активы РФ

Министры стран G5+ заявили, что они привержены обеспечению полной ответственности РФ за военные преступления, а также работают над созданием специального суда в рамках Совета Европы.

В заявлении также указано, что замороженные российские активы должны оставаться заблокированными, пока Москва не прекратит войну и не компенсирует Украине нанесенный ущерб. Испания призывает союзников использовать эти активы как альтернативный источник финансирования помощи Украине.