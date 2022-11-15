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Країни G20 погодили підсумкове комюніке саміту з засудженням Росії

Фото: країни G20 погодили підсумкове комюніке саміту із засудженням Росії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати очікують, що група промислово розвинених країн G20 після завершення свого саміту в Індонезії засудить війну Росії проти України та її згубний вплив на світову економіку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За його словами, представники більшості країн G20 зібралися в останні дні і погодилися з тим, що війна Росії проти України має бути засуджена найрішучішим чином.

До G20 входить і Росія, тому консенсус тут навряд чи можливий.

Американський представник відмовився повідомити, яку форму набуде цього засудження.

"Я не випереджатиму завершальних переговорів, але G20 дасть зрозуміти, що російська війна сіє хаос для людей і для світової економіки в цілому", - сказав він на умовах анонімності.

За його словами, більшість країн G20 погоджуються з тим, що війна в Україні стала причиною економічних труднощів і нестабільності, яка спостерігається в багатьох частинах світу.

У проєкті документа комюніке, з яким ознайомилося видання, йдеться, що "більшість членів рішуче засудила війну в Україні та підкреслила, що вона викликає величезні людські страждання та посилює наявні проблеми у світовій економіці".

Президент РФ Путін не буде особисто присутній на саміті G20, направивши свого міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Таким чином російські офіційні особи залишаються учасниками офіційних переговорів G20.

Лавров є найвищою російською офіційною особою, яка присутня на саміті G-20, який починається у вівторок. Через його присутність світові лідери відмовилися від спільного фото під час зустрічі на саміті G20 на Балі.

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