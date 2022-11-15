Страны G20 согласовали итоговое коммюнике саммита с осуждением России

По его словам, представители большинства стран G20 собрались в последние дни и согласились с тем, что война России против Украины должна быть осуждена самым решительным образом.

В G20 входит и Россия, поэтому консенсус тут вряд ли возможен.

Американский представитель отказался сообщить, какую форму примет это осуждение.

"Я не буду опережать завершающие переговоры, но G20 даст понять, что российская война сеет хаос для людей и для мировой экономики в целом", - сказал он на условиях анонимности.

По его словам, большинство стран G20 согласны с тем, что война в Украине стала причиной экономических трудностей и нестабильности, которая наблюдается во многих частях мира.

В проекте документа коммюнике, с которым ознакомилось издание, говорится, что "большинство членов решительно осудило войну в Украине и подчеркнуло, что она вызывает огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике".

Президент РФ Путин не будет присутствовать лично на саммите G20, направив своего министра иностранных дел Сергея Лаврова. Таким образом, российские официальные лица остаются участниками официальных переговоров G20.

Лавров является самым высокопоставленным российским официальным лицом, присутствующим на саммите G-20, который начинается во вторник. Из-за его присутствия мировые лидеры отказались от совместного фото во время встречи на саммите G20 на Бали.

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