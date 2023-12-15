Країни Євросоюзу погодили новий пакет санкцій проти Росії

Подробиці нового пакету економічних обмежень не розголошуються, але відомо, що раніше рекомендований Єврокомісією пакет санкцій включав пропозиції щодо перекриття комерційних доходів, отриманих від торгівлі російськими алмазами, і проти низки російських чиновників та бізнесменів, серед яких син Дмитра Медведєва.

За словами співрозмовників, хоча текст був узгоджений усіма країнами на початку цього тижня, Австрія не давала остаточного схвалення до пізнього вечора четверга.

Повідомляється, що остаточне рішення про ухвалення нового пакету санкцій має бути ухвалене найближчими днями. До того ж, країни ЄС намагатимуться узгодити ще один пакет санкцій проти РФ до другої річниці її повномасштабного вторгнення до України.

Що передувало

Раніше кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив про те, що посли ЄС знову не погодили новий пакет санкцій проти Росії, але цього разу не через Угорщину.

Цьому перешкоджала Австрія, яка скаржиться на те, що Україна внесла банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Новий пакет санкцій проти Росії більшою мірою зосереджений на заходах боротьби з обходом обмежень і включає заборону на постачання російських алмазів.