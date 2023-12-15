Страны Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России

После длительных переговоров главы стран-членов Евросоюза пришли к соглашению о двенадцатом пакете санкций против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Подробности нового пакета экономических ограничений не разглашаются, но известно, что ранее рекомендованный Еврокомиссией пакет санкций включал предложения по перекрытию коммерческих доходов, полученных от торговли российскими алмазами, и против ряда российских чиновников и бизнесменов, среди которых в частности сын Дмитрия Медведева.
По словам собеседников издания, хотя текст был согласован всеми странами в начале этой недели, Австрия не давала окончательного одобрения до позднего вечера четверга.
Сообщается, что окончательное решение о принятии нового пакета санкций должно быть принято в ближайшие дни. К тому же, страны ЕС постараются согласовать еще один пакет санкций против РФ ко второй годовщине ее полномасштабного вторжения в Украину.
Что предшествовало
Ранее корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил о том, что послы ЕС снова не согласовали новый пакет санкций против России, но на этот раз не из-за Венгрии.
Этому препятствовала Австрия, которая жалуется на то, что Украина внесла банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.
Новый пакет санкций против России в большей степени сосредоточен на мерах по борьбе с обходом ограничений и включает запрет на поставки российских алмазов.
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