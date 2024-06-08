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В стране ЕС возобновляют программу "Золотых виз": кто получит вид на жительство

Венгрия, Суббота 08 июня 2024 10:38
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В стране ЕС возобновляют программу "Золотых виз": кто получит вид на жительство Фото: Венгрия предоставляет вид на жительство в обмен на крупные инвестиции (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

В Венгрии возобновляется программа "Золотых виз" с 1 июля 2024 года. Иностранцы могут получить вид на жительство в стране с помощью трех вариантов инвестирования. Программу уже закрывали в 2017 году, потому что она "не принесла никакой пользы экономике".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Schengen news.

Какие условия программы и сколько нужно инвестировать

Программа "Золотая виза" в Венгрии дает право на проживание через опцию инвестирования в недвижимость. С 1 июля граждане из стран, не входящих в Европейский Союз, будут иметь право на получение вида на жительство в Венгрии после возобновления программы "Золотая виза", известной сейчас как Программа гостя-инвестора (GIP).

Участие в программе – удовольствие не из дешевых. Иностранные граждане могут воспользоваться программой с помощью трех вариантов инвестирования:

  • Приобретение пая фонда недвижимости не менее 250 000 евро;
  • Приобретение жилой недвижимости за 500 000 евро;
  • Сделать пожертвование на сумму не менее 1 000 000 евро высшему учебному заведению в стране.

В стране ЕС возобновляют программу &quot;Золотых виз&quot;: кто получит вид на жительствоФото: Венгерский паспорт (imigrant-hungary.com)

Чтобы стать участником программы, нужно быть старше 18 лет, не иметь проблем с законом и иметь прозрачные источники доходов. Участники программы получают безвизовый въезд во все страны ЕС. Кроме инвестора, эти виды на жительство также распространяются на супруга инвестора, несовершеннолетних детей и родителей.

По данным Еврокомиссии, программа "Золотая виза" принесла Венгрии 1,4 млрд евро с 2013 по 2017 годы. За тот период выдали 4794 вида на жительство иностранцам. Схему закрыли в 2017-м, потому что это "не принесло никакой полезной экономике страны".

Почему в ЕС критикуют программу "Золотых виз"

Европейская комиссия призвала правительства ЕС прекратить выдачу гражданства инвесторам. Так хотят бороться с "многомиллиардной индустрией получения гражданства за деньги".

После начала полномасштабной войны в Украине появились еще большие опасения, что такая схема может представлять угрозу безопасности. В Брюсселе также призвали страны перепроверить, имеют ли россияне, подвергшиеся санкциям из-за войны, "золотой паспорт" или визу. ЕС говорили, что сама идея выдачи права на проживание за деньги подрывает ценности, лежащие в основе проекта Европейского Союза.

Правительство Великобритании уже отказалось от схемы "золотой визы". Решение о прекращении этой схемы было принято в рамках попытки прекратить "грязные деньги" из России.

В Болгарии говорили, что схема с визами не принесла стране много денег и ее тоже захотели отменить.

Отметим, с 5 июня 2024 украинцы без действительного биометрического паспорта не смогут въехать в Ирландию . При этом безвизовый въезд для украинцев продолжает действовать как раньше.

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