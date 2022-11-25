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Страны ЕС возобновят переговоры о потолке цен на российскую нефть

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Париж, Пятница 25 ноября 2022 16:31
Страны ЕС возобновят переговоры о потолке цен на российскую нефть Фото: ЕС возобновит переговоры о потолке цен на российскую нефть (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Представители европейских правительств возобновят переговоры об уровне потолка цен на российскую нефть в пятницу, 25 ноября вечером. Ранее они не смогли договориться, поскольку потолок в 65-70 долларов некоторые страны сочли завышенным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Европейский дипломат, который отказался назвать свое имя, сказал, что в настоящее время неясно, насколько позиции совпали.

В четверг правительств Европейского Союза по-прежнему расходились во мнениях относительно уровня, на котором можно ограничить цены на российскую нефть, чтобы ограничить способность Москвы платить за войну в Украине, не вызывая шока глобального предложения нефти.

Государствам ЕС не удалось договориться об уровне цен на российскую морскую нефть в среду, потому что предложение "Большой семерки" (G7) о верхнем уровне в 65-70 долларов за баррель некоторыми было воспринято как слишком высокое.

Дипломаты заявили, что шесть из 27 стран ЕС выступили против уровня ценового предела, предложенного G7.

Польша хочет, чтобы потолок был установлен на уровне 30 долларов, аргументируя это тем, что при себестоимости добычи в России, которая, по некоторым оценкам, составляет 20 долларов за баррель, предложение G7 принесет Москве слишком много прибыли. Литва и Эстония поддерживают Польшу.

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