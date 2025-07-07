Країни ЄС цього тижня мають узгодити 18-й пакет санкцій проти РФ, - Стефанішина

Країни-члени Європейського Союзу, включаючи Словаччину та Угорщину, цього тижня мають дійти згоди щодо 18-го пакету санкцій проти Росії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.
"За моєю інформацією, цього тижня дійдуть згоди європейські країни щодо 18-го пакету санкцій разом зі Словаччиною та Угорщиною. Але примітно є те, що в попередній період, коли ухвалювалося рішення щодо 17-го пакету, Угорщина не голосувала за це рішення до останнього дня, і навіть була майже одна доба, коли ці санкції не були введені в дію", - сказала Стефанішина.
За її словами, розуміючи такий ризик низка країн ЄС - Франція, Бельгія та Нідерланди - розпочали юридичну роботу щодо виведення заморожених російських активів з-під санкцій і з-під зобов’язання кожні пів року домовлятися про необхідність їх збереження.
Нагадаємо, під час саміту ЄС, який відбувся наприкінці червня, країни-члени ЄС не змогли ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії через вето Словаччини. Обмеження були направлені проти енергетичних доходів Москви, банків, а також військової промисловості.
Після цього у Німеччині закликали Сполучені Штати Америки (США) та країни ЄС підтримати санкційний пакет, оскільки це означатиме гарну підтримку Києву.
Зокрема, запровадити обмеження закликали й у Європейській комісії, оскільки економіка ворога "перегріта".
Нещодавно кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що нові санкції можуть ухвалити найближчим часом, оскільки зі Словаччиною вдалось домовитися
5 липня Словаччина вдруге заблокувала ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії на рівні Комітету постійних представників країн-членів ЄС (Coreper). Вимога для скасування вето залишається незмінною..
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