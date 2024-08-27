У країні ЄС в школах почнуть викладати українську мову: деталі

В одній з федеральних земель Німеччини школярі вивчатимуть українську мову як другу іноземну. До пілотного проекту долучилися 16 шкіл.

У Німеччині працюють понад тисяча вчителів в Україні

У більшості німецьких шкіл в кінці серпня розпочинається навчальний рік. У минулому навчальному році в школах і закладах професійно-технічної освіти Німеччини навчалися понад 200 тисяч дітей із України. На початковому етапі вони мають змогу навчатися своєю мовою.

Це можливо завдяки тому, що у німецьких школах працює значна кількість українських педагогів. У трьох федеральних землях, де найбільша кількість біженців із України, викладають понад 1000 українських вчителів.

Зокрема, у Баварії працюють 490 вчителів з України, у землі Північний-Рейн Вестфалія – 290, у Баден-Вертемберзі – близько 200.

У землі Гессен українську мову вивчатимуть як іноземну

У землі Гессен працюють близько 200 вчителів із України. Місцева влада пішла на безпрецедентний крок – у новому навчальному році українську мову викладатимуть у школах. Діти зможуть вивчати її як другу іноземну на вибір. Пілотний проект охоплює 16 шкіл – зокрема, у Вісбадені, Франкфурті-на-Майні, Касселі.

Це означає також що українські вчителі не лише допомагатимуть у навчанні українських дітей, але й викладати українську мову німцям, які оберуть її як другу іноземну. Зазвичай з молодших класів першою іноземною є англійська.

"Гессен так робить важливий внесок до спільної європейської самоідентифікації і майбутньої економічної співпраці з Україною", - зазначають у міністерстві освіти цієї федеральної землі.

Фото: Діти у школі Німеччини (gettyimages.com)

Поки це єдина федеральна земля, де запроваджена така ініціатива. І інших регіонах вивчати українську як другу іноземну дозволять лише тим, кому буде важко вчити іншу мову та інтегруватися у німецьку освітню систему. Такі умови діють у Баварії. У землі Північний-Рейн-Вестфалія та Баден-Вюртембергу висока оцінка з рідної мови учня може замінити іспит з другої іноземної.

У вищих навчальних закладах зростає інтерес до України

У вищих школах Німеччини зростає інтерес до української мови і культури. У липні в Університеті Віадріна у Франкфурті-на-Одері відкрився центр українських студій. Незабаром відкриється подібний науковий центр у Регенсбурзі в Баварії. Обидва університети виграли великий грант Німецької служби академічних обмінів (DAAD) на розвиток досліджень про Україну, її мову, історію і культуру.

Аивчати і досліджувати українську мову, історію чи культуру пропонують більше десяти університетів Німеччини. Голова Німецької асоціації україністів професор Александер Велль, який працює університеті Потсдама, на початку вторгнення в Україну 2022 року виступив з відкритим листом, в якому закликав німецький академічний світ приділяти більше уваги Україні.