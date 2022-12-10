Країни ЄС розійшлися у думках щодо стелі цін на газ

Дванадцять із 27 країн-членів ЄС розповсюдили документ, у якому вимагають, щоб цінова стеля була "значно" нижчою, ніж останній компроміс, узгоджений країнами.

"Текст не просунувся досить далеко у напрямі того, що ми могли б вважати задовільним компромісом", - заявили вони.

Документ представлений Бельгією, Болгарією, Хорватією, Грецією, Італією, Латвією, Литвою, Мальтою, Польщею, Румунією, Словенією та Словаччиною.

Країни ЄС протягом кількох місяців сперечалися про те, чи варто обмежувати ціни на газ, але досі не змогли подолати розриву між своїми поглядами.

Деякі дипломати скептично ставляться до того, що угоди буде досягнуто наступного тижня, і зазначають, що країни, незадоволені останньою пропозицією, мають достатню підтримку, щоб заблокувати її схвалення.

Ціни на газ у Європі різко зросли цього року після того, як Росія скоротила постачання газу після вторгнення в Україну, що призвело до зростання цін на пальне та зростання інфляції.

Але в той час як країни, що виступають за обмеження, заявляють, що цей захід захистить їхню економіку від високих цін на енергію, Німеччина – найбільша економіка Європи та найбільший газовий ринок – і Нідерланди виступають проти обмеження цін на газ, попереджаючи, що це може порушити. нормальне функціонування енергетичних ринків та утримати виробників від відправки такого необхідного палива до Європи.

Останній проект пропозиції, що розглядається країнами, передбачає, що обмеження буде активовано, якщо ціни перевищать 220 євро за мегават-годину протягом п'яти днів за контрактом на Dutch Title Transfer Facility (TTF), а також на 35 євро вище за довідкову ціну на зріджений природний газ (ЗПГ).

Це нижче межі 275 євро/МВтч (близько 3000 доларів за тисячу кубометрів), запропонованої Європейською комісією, але 12 країн заявили, що він все ще недостатньо низький.