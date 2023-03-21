Країни ЄС розглянуть збільшення виробництва боєприпасів для постачання Україні на саміті

Лідери країн Євросоюзу обговорять питання щодо нарощування виробництва боєприпасів на саміті, який відбудеться 23-24 березня. Це необхідно для надання Україні обіцяного 1 мільйона снарядів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист-запрошення голови Європейської Ради Шарля Мішеля.
Чиновник зазначив, що на зустрічі лідерів країн ЄС однією з головних тем стане Україна. На початку зустрічі виступить президент України Володимир Зеленський.
"Ми, як завжди, підтвердимо нашу непохитну відданість наданню допомоги Україні. Це включає продовження роботи з забезпечення підзвітності, використання заморожених російських активів і згуртування світової спільноти навколо міжнародного порядку, заснованого на правилах", - написав Мішель.
За його словами, зараз дуже важливо, що країни ЄС працюють над терміновим збільшенням обсягів виробництва та постачання боєприпасів в Україну.
"Наша мета - забезпечити Україну 1 мільйоном боєприпасів протягом наступних 12 місяців, а також забезпечити адекватне фінансування. Для цього нам необхідно вжити заходів щодо нарощування виробничого потенціалу європейської оборонної промисловості", - додав голова Європейської Ради.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністри оборони та закордонних справ погодили спільну закупівлю боєприпасів для України. Вона передбачає надання мільйона снарядів упродовж 12 місяців.
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