Країни ЄС просунулися у створенні винищувача нового покоління: що відомо

Його орієнтовна вартість перевищує 100 мільярдів євро. Джерело у французькому уряді підтвердило, що профільні галузі трьох країн погодилися про перехід до наступної фази проекту винищувача.

Очікується, що наступний етап розробки Future Combat Air System (FCAS) коштуватиме приблизно 3,5 мільярди євро, що буде розподілено порівну між трьома країнами.

Dassault, Airbus та Indra беруть участь у цьому проекті, щоб почати заміну французьких винищувачів Rafale та німецьких та Eurofighter з 2040 року.

Президент Франції Емманкель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель вперше оголосили про плани щодо FCAS у липні 2017 року. Проект включатиме новий винищувач, а також безпілотники.