Страны ЕС продвинулись в создании истребителя нового поколения: что известно

Франция, Германия и Испания достигли договоренности о переходе к новому этапу разработки истребителя под названием FCAS, крупнейшего оборонного проекта Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Его ориентировочная стоимость превышает 100 миллиардов евро. Источник во французском правительстве подтвердил, что профильные отрасли трех стран согласились о переходе к следующей фазе проекта истребителя.
Ожидается, что следующий этап разработки Future Combat Air System (FCAS) будет стоить примерно 3,5 миллиарда евро, что будет распределено поровну между тремя странами.
Dassault, Airbus и Indra участвуют в этом проекте, чтобы начать замену французских истребителей Rafale и немецких и Eurofighter с 2040 года.
Президент Франции Эмманкэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель впервые объявили о планах относительно FCAS в июле 2017 года. Проект будет включать новый истребитель, а также беспилотники.
Ранее мы писали, что Румыния договорились о покупке у Норвегии 32 американских истребителей F-16, которые ранее использовались армией скандинавской страны.
Также сообщалось, что Украина может получить истребители F-16 в случае одобрения. Это может произойти через два-три года, если политическое решение об их поставке ВСУ будет принято.
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