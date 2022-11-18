Страны ЕС продвинулись в создании истребителя нового поколения: что известно

Его ориентировочная стоимость превышает 100 миллиардов евро. Источник во французском правительстве подтвердил, что профильные отрасли трех стран согласились о переходе к следующей фазе проекта истребителя.

Ожидается, что следующий этап разработки Future Combat Air System (FCAS) будет стоить примерно 3,5 миллиарда евро, что будет распределено поровну между тремя странами.

Dassault, Airbus и Indra участвуют в этом проекте, чтобы начать замену французских истребителей Rafale и немецких и Eurofighter с 2040 года.

Президент Франции Эмманкэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель впервые объявили о планах относительно FCAS в июле 2017 года. Проект будет включать новый истребитель, а также беспилотники.