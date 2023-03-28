Країни ЄС продовжили угоду про зниження споживання газу на 15%
Міністри енергетики країн ЄС домовилися продовжити добровільну мету обмеження споживання газу на 15% протягом 12 місяців, щоб допомогти підготуватися до наступної зими в умовах припинення поставок російського газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Мету зі скорочення попиту на газ продовжено з квітня 2023 року до березня 2024 року на 15% порівняно із середнім споживанням у 2017-2022 роках.
Країни ЄС скоротили споживання газу на 19% із серпня по січень 2023 року, чому сприяла надзвичайно тепла зима.
Європа виходить із зими з більш стабільним енергопостачанням, ніж побоювалися минулого року, після того, як Росія припинила більшу частину постачання газу протягом кількох місяців після вторгнення в Україну, що призвело до скорочення постачань та спровокувало рекордно високі ціни.
Єврокомісія заявила, що подальше обмеження попиту на газ є необхідним, якщо країни хочуть заповнити свої газові сховища до 90% до листопада - обов'язкова мета, яку країни ЄС погодили минулого року, щоб допомогти запобігти дефіциту взимку.
Нагадаємо, минулого року країни ЄС домовилися скоротити попит на природний газ на 15% у період з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року порівняно із середнім показником за той же період за попередні п'ять років.
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