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Страны ЕС предварительно согласовали восьмой пакет санкций против России, - Reuters

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Брюссель, Пятница 30 сентября 2022 13:47
Страны ЕС предварительно согласовали восьмой пакет санкций против России, - Reuters Фото: ЕС согласовал восьмой пакет санкций против России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Страны Европейского Союза достигли первоначальной договоренности о восьмом пакете санкций блока против России за вторжение в Украину. Решение принято на уровне послов 27 стран блока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия рекомендовала блоку ввести дополнительные ограничения на торговлю и ввести отдельные черные списки, а также согласовать потолок цен на морские поставки российской нефти в третьи страны, в основном застрахованные европейскими компаниями.

Послы 27 стран ЕС в Брюсселе обсудили это предложение в пятницу и дали первый зеленый свет, а окончательное одобрение ожидается на следующей неделе, сообщили три источника.

Санкции нуждаются в единодушном решении, если разногласия стран кажутся слишком сложными для преодоления, дело будет передано на встречу национальных лидеров блока в Праге 6-7 октября, сообщили источники.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый пакет санкций против России, который, в частности, предусматривает расширение санкционных списков и введение новых экономических ограничений.

ЕС намерен утвердить новые санкции на импорт продукции российского производства, которые лишат страну-агрессора дохода в размере 7 млрд евро, и расширить список товаров, экспорт которых будет запрещен в Россию (имеются ввиду ключевые технологии, необходимые для ведения войны).

В пакет ограничений также была добавлена правовая база для лимита цен на российскую нефть.

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