У країні ЄС погодили скорочення виплат українцям: нові умови

Скорочення допомоги передбачає зниження ставок соціального забезпечення українських біженців з 220 євро на тиждень до 38,80 євро на тиждень, поки вони перебувають у державному житлі (зокрема, у готелях, які оплачує держава). Українські біженці з дітьми матимуть право на 29,80 євро на дитину на тиждень. Тобто на місяць жінка з дитиною отримуватиме допомогу в 275 євро.

Для запровадження змін необхідні поправки до законодавства. Відповідний законопроект планують представити на початку січня.

Лео Варадкар також підтвердив, що новоприбулі з України матимуть доступ до житла, яке надається державою, лише упродовж 90 днів. Після цього біженцям доведеться самостійно шукати дах над головою.

Мета таких змін – привести програму допомоги у більшу відповідність до інших країн ЄС. Водночас раніше зазначалося, що зміни не стосуватимуться українців, які приїхали до Ірландії раніше.

Після того, як українські біженці виїдуть із безплатного державного житла, вони матимуть право на вищі виплати, якщо відповідатимуть вимогам.

Дітям буде дозволено ходити до місцевих шкіл. Якщо діти будуть змушені змінити місце проживання, їх возитимуть до школи автобусами.

Також українців активніше заохочуватимуть до працевлаштування. Із біженцями будуть проводити співбесіди з метою підбору наявних робочих місць.

Ірландія надала прихисток майже 100 тисячам втікачів від війни в Україні. За даними Мінюсту, що третина українців приїхали до Ірландії з іншої безпечної країни.