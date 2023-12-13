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В стране ЕС согласовали сокращение выплат украинцам: новые условия

Фото: Поддержка Украины в Ирландии (facebook.com/CityDublinETB)
Автор: Ольга Маджумдар

Сокращение выплат новоприбывшим украинским беженцам в Ирландии и ограничение времени пребывания в государственном жилье вступит в силу в конце января. Об этом сообщил премьер-министр страны Лео Варадкар.

Во вторник правительство Ирландии одобрило соответствующие предложения, сообщает РБК-Украина со ссылкой на irishexaminer.com.

Сокращение помощи предполагает снижение ставок социального обеспечения украинских беженцев с 220 евро в неделю до 38,80 евро в неделю, пока они находятся в государственном жилье (в частности, в гостиницах, которые оплачивает государство). Украинские беженцы с детьми будут иметь право на 29,80 евро на ребенка в неделю. То есть в месяц женщина с ребенком будет получать пособие в 275 евро.

Для введения изменений необходимы поправки в законодательство. Соответствующий законопроект планируется представить в начале января.

Лео Варадкар также подтвердил, что новоприбывшие из Украины будут иметь доступ к жилью, которое предоставляется государством, только в течение 90 дней. После этого беженцам придется самостоятельно искать крышу над головой.

Цель таких изменений – привести программу помощи в большее соответствие с другими странами ЕС. В то же время, ранее отмечалось, что изменения не будут касаться украинцев, приехавших в Ирландию ранее.

После того, как украинские беженцы выедут из бесплатного государственного жилья, они будут иметь право на более высокие выплаты, если будут отвечать требованиям.

Детям будет позволено ходить в местные школы. Если дети будут вынуждены сменить место жительства, их будут возить в школу на автобусах.

Также украинцев будут активнее поощрять к трудоустройству. С беженцами будут проводить собеседования с целью подбора имеющихся рабочих мест.

Ирландия предоставила убежище почти 100 тысячам бежавших от войны в Украине. По данным Минюста, треть украинцев приехали в Ирландию из другой безопасной страны.

Напомним, мы писали, что правительство Ирландии планирует размещать тысячи украинских беженцев в модульных домах, построенных частными застройщиками. Это будет первым шагом к переселению украинцев из гостиниц в долгосрочное жилье.

Так мы рассказывали, что в это Рождество многие беженцы в Ирландии будут жить в холодных палатках. Правительство признало, что не может гарантировать, что новоприбывших не будут селить зимой в такое жилье.

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