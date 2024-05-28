Країни ЄС почали знімати обмеження для України на удари по території РФ, - Боррель

"Чи дозволяємо ми використовувати зброю (передану Україні - ред.) на російській території? Держави-члени почали вирішувати це, знімаючи таке обмеження. Ще одна важлива річ для обговорення сьогодні", - розповів Боррель перед засіданням міністрів оборони країн ЄС.

Він додав, що "згідно із законами війни, немає жодних протиріч" в ударах України по території Росії. Але, водночас, частина держав побоюватиметься ризику ескалації.

"Але ви повинні знайти баланс між ризиком ескалації та необхідністю українців захищатися. Тому що, звичайно, ви не можете попрямувати туди, звідки походять атаки, ви перебуваєте в абсолютно асиметричній ситуації", - наголосив голова дипломатії ЄС.