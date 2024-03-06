В стране ЕС планируют новое сокращение выплат украинцам: детали

В Ирландии рассматривают новое сокращение выплат, которое будет касаеться всех украинцев, живущих в государственном жилье. Об этом сообщила министр соцзащиты Хизер Хамфрис.

Высокие выплаты для украинцев в Ирландии хотят пересмотреть, потому что ситуация с беженцами изменилась, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Irish Independent .

Выплата высоких ставок социального обеспечения для 54 773 украинских беженцев, которые уже находятся в государственном жилье в Ирландии, не может быть постоянной, заявила министр соцзащиты страны Хизер Хамфрис.

По ее словам, ситуация за два года изменилась и в Ирландию едут много беженцев из-за более высокой социальной поддержке по сравнению с другими странами.

Правительство Ирландии одобрило сокращение выплат новоприбывшим украинским беженцам с 220 евро в неделю до 38,80 евро. Это решение вскоре должно быть подписано президентом страны. Новым беженцам ограничат проживание в государственном жилье до 90 дней. Но новые законы не повлияют на десятки тысяч беженцев, уже имеющих право на бессрочное проживание и высокие выплаты.

"То, что мы делаем сейчас, не является постоянным в долгосрочной перспективе. Это нежизнеспособно, потому что вы получаете полную выплату социальной защиты и проживание", – отметила министр.

Чиновница добавила, что когда украинские беженцы прибывали в чем были и с вещами в полиэтиленовом пакете, предлагать щедрую поддержку было правильно.

"Я знаю, что в Украине идет война, но ситуация несколько иная, чем в которой беженцы были два года назад. Нам нужно пересмотреть это решение. Они ехали в Европу, а потом мы были вторым пунктом назначения. Мы не хотим, чтобы эта страна была привлекательнее любой другой европейской страны", – подчеркнула Хизер Хамфрис.