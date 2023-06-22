Країни ЄС підтримають виділення Києву допомоги на 50 млрд євро, - єврокомісар

"Ми очікуємо на підтримку пакету. Звичайно, будуть обговорення з країнами-членами, це може внести деякі корективи", - сказав він.

Гроші буде виплачено за умови, що Україна проведе реформи щодо покращення верховенства закону та боротьби з корупцією. Лідери мають вирішити, чи розпочинати до кінця року переговори щодо заявки України на вступ до ЄС.

Домбровскіс сказав, що в четвер ЄС виплатив Україні ще 1,5 млрд євро в рамках пакету макрофінансової допомоги, "і тепер ми більше дивимося на середньострокову перспективу, ось де цей пакет у 50 мільярдів набирає чинності".

Домбровскіс заявив, що очікує підтримки від інших донорів, додавши, що "нам також потрібно працювати над здатністю акумулювати та використовувати ці гроші в Україні". За його словами, потреби в реконструкції є величезними, але "очевидно, що існують обмеження на те, скільки одночасно можна реконструювати".

Згідно з проміжним звітом ЄС, опублікованим у середу, Києву необхідно активізувати зусилля щодо боротьби з хабарництвом та відмиванням грошей, хоча в таких галузях, як судова реформа, досягнуто певного прогресу.

50 млрд євро від ЄС

Європейська комісія запропонувала створити новий інструмент для України в рамках бюджету Європейського Союзу, який включає гранти, позики та гарантії для покриття частини поточних видатків України та фінансування термінових проектів реконструкції. Він забезпечить постійну фінансову підтримку до 2027 року та покриє 45% дефіциту держбюджету України на цей період.

У 2023 році ЄС надасть Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги. Із цієї суми вже виплачено 9 млрд євро.