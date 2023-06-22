ua ru
Чт, 22 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Країни ЄС підтримають виділення Києву допомоги на 50 млрд євро, - єврокомісар

Новость на русском →
Україна, Четвер 22 червня 2023 12:59
Країни ЄС підтримають виділення Києву допомоги на 50 млрд євро, - єврокомісар Фото: єврокомісар Валдіс Домбровскіс (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Країни Європейського Союзу, найімовірніше, підтримають пропозицію Єврокомісії щодо пакету фінансування України у розмірі 50 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю єврокомісара Валдіса Домбровскіса Bloomberg TV .

"Ми очікуємо на підтримку пакету. Звичайно, будуть обговорення з країнами-членами, це може внести деякі корективи", - сказав він.

Гроші буде виплачено за умови, що Україна проведе реформи щодо покращення верховенства закону та боротьби з корупцією. Лідери мають вирішити, чи розпочинати до кінця року переговори щодо заявки України на вступ до ЄС.

Домбровскіс сказав, що в четвер ЄС виплатив Україні ще 1,5 млрд євро в рамках пакету макрофінансової допомоги, "і тепер ми більше дивимося на середньострокову перспективу, ось де цей пакет у 50 мільярдів набирає чинності".

Домбровскіс заявив, що очікує підтримки від інших донорів, додавши, що "нам також потрібно працювати над здатністю акумулювати та використовувати ці гроші в Україні". За його словами, потреби в реконструкції є величезними, але "очевидно, що існують обмеження на те, скільки одночасно можна реконструювати".

Згідно з проміжним звітом ЄС, опублікованим у середу, Києву необхідно активізувати зусилля щодо боротьби з хабарництвом та відмиванням грошей, хоча в таких галузях, як судова реформа, досягнуто певного прогресу.

50 млрд євро від ЄС

Європейська комісія запропонувала створити новий інструмент для України в рамках бюджету Європейського Союзу, який включає гранти, позики та гарантії для покриття частини поточних видатків України та фінансування термінових проектів реконструкції. Він забезпечить постійну фінансову підтримку до 2027 року та покриє 45% дефіциту держбюджету України на цей період.

У 2023 році ЄС надасть Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги. Із цієї суми вже виплачено 9 млрд євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Єврокомісія
NEWS
Удари по Чонгарським мостам в окупований Крим: що відомо
Удари по Чонгарським мостам в окупований Крим: що відомо
DAILY
"Війна не запитує, скільки мені років". Історія 20-річного кулеметника з Бахмутського напрямку
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Війна не запитує, скільки мені років". Історія 20-річного кулеметника з Бахмутського напрямку