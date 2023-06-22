Страны ЕС поддержат выделение Киеву помощи на 50 млрд евро, - еврокомиссар

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью еврокомиссара Валдиса Домбровскиса Bloomberg TV .

"Мы ожидаем поддержки пакета. Конечно, будут обсуждения со странами-членами, это может внести некоторые коррективы", - сказал он.

Деньги будут выплачены при условии, что Украина проведет реформы по улучшению верховенства закона и борьбе с коррупцией. Лидеры должны решить, начинать ли до конца года переговоры по заявке Украины на вступление в ЕС.

Домбровскис сказал, что в четверг ЕС выплатил Украине еще 1,5 млрд евро в рамках пакета макрофинансовой помощи, "и теперь мы больше смотрим на среднесрочную перспективу, вот где этот пакет в 50 миллиардов вступает в силу".

Домбровскис заявил, что ожидает поддержки от других доноров, добавив, что "нам также нужно работать над способностью аккумулировать и использовать эти деньги в Украине". По его словам, потребности в реконструкции огромны, но "очевидно, что существуют ограничения на то, сколько одновременно можно реконструировать".

Согласно промежуточному отчету ЕС, опубликованному в среду, Киеву необходимо активизировать усилия по борьбе со взяточничеством и отмыванием денег, хотя в таких областях, как судебная реформа, достигнут определенный прогресс.

50 млрд евро от ЕС

Европейская комиссия предложила создать новый инструмент для Украины в рамках бюджета Европейского союза, включающий гранты, займы и гарантии для покрытия части текущих расходов Украины и финансирования срочных проектов реконструкции. Он обеспечит постоянную финансовую поддержку до 2027 года и покроет 45% от дефицита госбюджета Украины на этот период.

В 2023 году ЕС предоставит Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи. Из этой суммы уже выплачено 9 млрд евро.