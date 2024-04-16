Країни ЄС підтримали розширення санкцій проти Ірану, - Боррель

За словами Борреля, санкції, які ЄС запровадив проти Ірану у 2023 році за постачання Росії ударних дронів, хочуть розширити у два напрямки.

Зокрема, країни ЄС хочуть передбачити обмеження за можливе постачання Росії ракет, а не лише безпілотників.

"Поки що немає жодних доказів, що Іран передавав Росії ракети для атак на Україну, але ми можемо розширити цей режим, щоб включити цю можливість", - зазначив голова дипломатії ЄС.

Другий напрямок санкцій, як зазначив Боррель, пов'язаний з постачанням іранської зброї силам, які контролює Тегеран у Ємені, Іраку та Сирії.

Глава дипломатії ЄС уточнив, що пропозицію щодо розширення обмежень пропрацює Європейська служба зовнішніх справ, а потім ініціативу обговорять на зустрічі глав Міноборони країн ЄС 22 квітня.