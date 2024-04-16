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Країни ЄС підтримали розширення санкцій проти Ірану, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу підтримали розширення санкцій проти Ірану за нещодавній удар Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресконференцію голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

За словами Борреля, санкції, які ЄС запровадив проти Ірану у 2023 році за постачання Росії ударних дронів, хочуть розширити у два напрямки.

Зокрема, країни ЄС хочуть передбачити обмеження за можливе постачання Росії ракет, а не лише безпілотників.

"Поки що немає жодних доказів, що Іран передавав Росії ракети для атак на Україну, але ми можемо розширити цей режим, щоб включити цю можливість", - зазначив голова дипломатії ЄС.

Другий напрямок санкцій, як зазначив Боррель, пов'язаний з постачанням іранської зброї силам, які контролює Тегеран у Ємені, Іраку та Сирії.

Глава дипломатії ЄС уточнив, що пропозицію щодо розширення обмежень пропрацює Європейська служба зовнішніх справ, а потім ініціативу обговорять на зустрічі глав Міноборони країн ЄС 22 квітня.

Удар Ірану по Ізраїлю

Нагадаємо, іранські війська завдали комбінованого удару по Ізраїлю в ніч із 13 на 14 квітня. Загалом вони застосували понад 300 безпілотників та ракет.

Після цього міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац надіслав 32 країнам листи, в яких закликав запровадити санкції проти Ірану. Також чиновник звернувся з проханням визнати Корпус вартою ісламської революції терористичним угрупуванням.

Більш детально про атаку Ірану - у матеріалі РБК-Україна.

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