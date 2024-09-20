У країні ЄС переглядають ще одну категорію виплат для українських біженців: про що мова

Ірландцям вигідніше розміщувати українців, ніж здавати житло в оренду

Раніше оплата за розміщення українських біженців у житлі ірландців становила 400 євро на місяць, потім уряд збільшив виплати до 800 євро. Передбачається компенсація розміщення українців у будь-яких вільних кімнатах або порожніх помешканнях, що належать жителям.

Зараз в уряді переглядають ці виплати після того, як у партії Шинн Фейн заявили, що така оплата створює нерівні умови для інших людей на ринку оренди житла. Про це міністр житлового господарства Дарра О'Браєн повідомив депутатам нижньої палати парламенту.

Урядовець сказав що виплата за визнання проживання розглядається в контексті директиви ЄС про тимчасовий захист для українських біженців.

"800 євро платили людям за розміщення українців незалежно від того, чи працює біженець і який має дохід. Це надає перевагу українцям, якої немає в інших орендарів. Це вибиває з ринку інших орендарів, що є несправедливо", - зазначив представник партії Шинн Фейн Пірс Догерті.

У лютому партія Шинн Фейн внесла поправку до схеми допомоги українським біженцям, за яку проголосував уряд.

"Наша поправка стосується неоподатковуваної виплати в розмірі 800 євро, яка надається орендодавцям і приймаючим сім’ям, які надають нерухомість українцям, і продовження цієї схеми ще на один рік", - сказав Пірс Догерті.

Він пояснив, що власник житла в окрузі, де середня орендна плата складає 800 євро, може здати приміщення приватному орендарю за цю суму з урахуванням податку або українцям із тимчасовим захистом, коли податок платити не треба. Другий варіант дає орендодавцям вигоду у сотні євро.

Фото: Українські біженці в Ірландії (gettyimages.com)

Скорочення виплат для українців в Ірландії

З початку війни уряд Ірландії надав українським біженцям одну із найбільш щедрих програм підтримки серед країн ЄС. Зокрема, людям надали безкоштовне житло коштом держави – переважно у готелях – на необмежений термін. Також щомісячні виплати у розмірі понад 800 євро як безробітним та допомогу на дітей. Це призвело до великого потоку біженців до країни та кризи із житлом.

Із березня 2024 року уряд змінив правила розміщення новоприбулих біженців із України. Право на безкоштовне житло обмежили 90 днями, а під час такого розміщення українцям скоротили виплати до 38,80 євро на тиждень.

Із вересня 2024 року скорочнні виплат при проживанні у житлі на повному пансіоні поширюється на всіх українських біженців незалежно від дати прибуття. Чиновники підрахували, що скорочення виплат може стосуватися 19 000 українців із тимчасовим захистом, які прибули упродовж перших двох років війни та не працюють.