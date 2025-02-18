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Країни ЄС опинилися за "дитячим столом" у переговорах про майбутнє України, - глава Rheinmetall

Вівторок 18 лютого 2025 11:32
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Країни ЄС опинилися за "дитячим столом" у переговорах про майбутнє України, - глава Rheinmetall Фото: Європа відсторонена від переговорів через відсутність інвестицій в оборону (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що європейські країни опинилися за "дитячим столом" у переговорах про майбутнє України. За його словами, це через десятиліття недофінансування оборони.

Про це заявив глава Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Financial Times.

Європейські країни опинилися за "дитячим столом" у переговорах щодо майбутнього України через десятиліття недофінансування оборони, заявив керівник найбільшого оборонного підрядника Німеччини.

Армін Паппергер, генеральний директор Rheinmetall, зазначив, що Європа сама винна в тому, що її усунули від переговорів президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.

"Якщо ви не інвестуєте, якщо ви не сильні, з вами поводяться як з дітьми", - сказав він .

Він підкреслив, що якщо не інвестувати в оборону і не бути сильними, з вами починають поводитися як з дітьми. За його словами, європейці протягом останніх 30 років зручно казали, що витрачати лише 1% ВВП на оборону - це нормально.

Наслідком такої позиції, за словами Паппергера, стало те, що європейці опинилися як діти за окремим столом, поки США та Росія ведуть переговори про майбутнє України.

"Якщо батьки вечеряють, діти повинні сидіти за іншим столом", - зазначив він.

Між 2021 і 2024 роками загальні витрати на оборону країн ЄС зросли більш ніж на 30% до орієнтовно 326 мільярдів євро, що становить близько 1,9% ВВП блоку, згідно з офіційними даними.

Трамп значно посилив тиск на членів НАТО, щоб вони збільшили свої витрати на оборону до 5% ВВП. Паппергер виступав на тлі того, як європейські лідери намагалися зрозуміти, як забезпечити безпеку континенту після загроз США різко зменшити свою підтримку, зазначивши, що попит на зброю в регіоні залишатиметься високим навіть у разі припинення вогню між Україною та Росією.

Нагадаємо, що мирні переговори для завершення війни в Україні стали однією з основних тем міжнародних обговорень останнім часом. Україна підкреслює необхідність чіткої узгодженості зі США, у той час як Європа прагне брати участь у процесі на рівних умовах.

Тим часом делегація Трампа зустрічається з представниками Росії в Саудівській Аравії, щоб визначити реальні наміри Путіна щодо миру.

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