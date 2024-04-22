Країни ЄС найближчим часом поставлять системи ППО і боєприпаси до них Україні, - Боррель

За його словами, наразі існує чітке відчуття нагальної необхідності для Європейського Союзу та всіх союзників України діяти. А найважливіший спосіб дії - це забезпечення батарей протиповітряної оборони та боєприпасів для них, перехоплювачів. Борель зауважив, що ППО без ракет-перехоплювачів не приносить користі.

"Низка країн виявили готовність долучитися до німецької ініціативи з концентрації, координації і просування протиповітряної спроможності. Це має бути скоординовано, але дві цілі, дві мети, дві задачі, більше систем протиповітряної оборони і більше боєприпасів для калібру 155 залишається для нас найважливішою метою", - сказав Боррель.

ППО для України

На початку весни цього року Росія активізувала повітряні атаки на українські міста та об'єкти інфраструктури Через масовані ракетні удари було пошкоджено низку ТЕЦ та ТЕС в Україні, а також це призвело до виснаження українських систем протиповітряної оборони.

Президент Володимир Зеленський заявив, що для захисту повітряного простору України необхідно всього 25 американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. У відповідь на це Німеччина першою вирішила допомогти з пошуком ППО для України. Зокрема, Німеччина оголосила про рішення передати Україні додаткову систему Patriot.

Однак у пріоритеті України не лише Patriot, а й системи Samp-T теж здатні збивати балістику.

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