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Країни ЄС найближчим часом поставлять системи ППО і боєприпаси до них Україні, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель, високопоставлений дипломат ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Низка країн Європейського Союзу найближчим часом поставлять Україні системи ППО та боєприпаси до них для захисту від російських атак.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Борель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

За його словами, наразі існує чітке відчуття нагальної необхідності для Європейського Союзу та всіх союзників України діяти. А найважливіший спосіб дії - це забезпечення батарей протиповітряної оборони та боєприпасів для них, перехоплювачів. Борель зауважив, що ППО без ракет-перехоплювачів не приносить користі.

"Низка країн виявили готовність долучитися до німецької ініціативи з концентрації, координації і просування протиповітряної спроможності. Це має бути скоординовано, але дві цілі, дві мети, дві задачі, більше систем протиповітряної оборони і більше боєприпасів для калібру 155 залишається для нас найважливішою метою", - сказав Боррель.

ППО для України

На початку весни цього року Росія активізувала повітряні атаки на українські міста та об'єкти інфраструктури Через масовані ракетні удари було пошкоджено низку ТЕЦ та ТЕС в Україні, а також це призвело до виснаження українських систем протиповітряної оборони.

Президент Володимир Зеленський заявив, що для захисту повітряного простору України необхідно всього 25 американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. У відповідь на це Німеччина першою вирішила допомогти з пошуком ППО для України. Зокрема, Німеччина оголосила про рішення передати Україні додаткову систему Patriot.

Однак у пріоритеті України не лише Patriot, а й системи Samp-T теж здатні збивати балістику. 

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