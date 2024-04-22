Страны ЕС в ближайшее время поставят системы ПВО и боеприпасы к ним Украине, - Боррель

По его словам, сейчас существует четкое ощущение настоятельной необходимости для Европейского Союза и всех союзников Украины действовать. А самый важный способ действия - это обеспечение батарей противовоздушной обороны и боеприпасов для них, перехватчиков. Борель отметил, что ПВО без ракет-перехватчиков не приносит пользы.

"Ряд стран выразили готовность присоединиться к немецкой инициативе по концентрации, координации и продвижению противовоздушной способности. Это должно быть скоординировано, но две цели, две цели, две задачи, больше систем противовоздушной обороны и больше боеприпасов для калибра 155 остается для нас важнейшей целью", - сказал Боррель.

ПВО для Украины

В начале весны этого года Россия активизировала воздушные атаки на украинские города и объекты инфраструктуры Из-за массированных ракетных ударов был поврежден ряд ТЭЦ и ТЭС в Украине, а также это привело к истощению украинских систем противовоздушной обороны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что для защиты воздушного пространства Украины необходимо всего 25 американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. В ответ на это Германия первой решила помочь с поиском ПВО для Украины. В частности, Германия объявила о решении передать Украине дополнительную систему Patriot.

Однако в приоритете Украины не только Patriot, но и системы Samp-T тоже способны сбивать баллистику.

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