Країни ЄС можуть накласти санкції на Польщу, якщо вона продовжить заборону на зерно з України, - ЗМІ

Видання зазначає, що польська влада заявила, що якщо ЄС не продовжить заборону на українське зерно, то вони введуть односторонні обмеження. Таке рішення Варшави буде рівносильним порушенню законодавства ЄС.

"За це Польщі можуть загрожувати штрафні санкції, однак їхнє застосування передбачає тривалу процедуру", - йдеться в матеріалі.

Джерела видання повідомляють, що існує побоювання відповідних кроків у торгівлі, які можуть бути введені окремими країнами ЄС.

"На такий крок може зважитися, наприклад, Німеччина, але не тільки вона. Більшість країн виступають проти продовження заборони на імпорт зерна з України тільки для чотирьох країн", - ідеться в матеріалі.

Видання зазначає, що проти такого продовження можуть виступати до 20 країн.

Заборона продовольства з України

У квітні цього року Польща першою з країн Східної Європи заборонила ввезення продовольства з України, попри рішення ЄС про вільний доступ продукції з України під час війни.

Потім це рішення було оформлене рішенням Єврокомісії, яка у травні 2023-го заборонила імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Болгарії.

Заборона діє до 15 вересня. Однак Польща наполягає на продовженні щонайменше до кінця 2023 року.

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