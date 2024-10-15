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Країни ЄС мають з себе почати боротьбу з обходом санкцій проти Росії

Фото: високий представник ЄС Жозеп Боррель (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Західні країни, в тому числі країни ЄС, мають збільшити контроль за експортною активністю компаній, які виробляють чутливі електронні елементи, що використовуються росіянами у виробництві зброї. Такою має бути відповідь Заходу на обхід антиросійських санкцій.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Боррель зазначив, що західне електронне обладнання продовжує потрапляти у зброю та у військову техніку Росії.

"Коли ви розкриваєте російську зброю, ви знаходите там західні електронні компоненти. Тож ми маємо продовжувати боротися проти обходу санкцій та починати цю роботу вдома. Ми маємо посилити контроль за компаніями, які експортують критичні елементи до третіх країн», - сказав Боррель.

Він повідомив, що під час Ради ЄС у понеділок міністри закордонних справ заслухали спецпредставника ЄС з питань санкцій Девіда О’Саллівана, та обговорили шляхи посилення санкцій проти країни-агресора та підвищення їхньої ефективності.

За словами Борреля, необхідно більше санкцій проти російського "тіньового флоту" та проти російських спроможностей експортувати гідрокарбонати.

"Збільшується кількість суден, що дозволяють Росії продовжувати експорт нафти поза лімітами та поза ціновими стелями" - сказав представник ЄС.

Нагадаємо, влада США не звинувачує американські компанії, чию продукцію Росія використовує у виробництві ракет, у порушенні експортного контролю. Їхні компоненти продовжують постачатися до Росії через посередників.

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Жозеп БоррельРосійська Федерація