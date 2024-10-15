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Страны ЕС должны с себя начать борьбу с обходом санкций против России

Фото: высокий представитель ЕС Жозеп Боррель (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Западные страны, включая страны ЕС, должны увеличить контроль за экспортной активностью компаний, производящих чувствительные электронные элементы, используемые россиянами в производстве оружия. Таков должен быть ответ Запада на обход антироссийских санкций.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Боррель отметил, что западное электронное оборудование продолжает попадать в оружие и военную технику России.

"Когда вы раскрываете российское оружие, вы находите там западные электронные компоненты. Поэтому мы должны продолжать бороться против обхода санкций и начинать эту работу дома. Мы должны усилить контроль за компаниями, которые экспортируют критические элементы в третьи страны", - сказал Боррель.

Он сообщил, что во время Совета ЕС в понедельник министры иностранных дел заслушали спецпредставителя ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана, и обсудили пути усиления санкций против страны-агрессора и повышения их эффективности.

По словам Борреля, необходимо больше санкций против российского теневого флота и против российских способностей экспортировать гидрокарбонаты.

"Увеличивается количество судов, позволяющих России продолжать экспорт нефти вне лимитов и вне ценовых потолков" - сказал представитель ЕС.

Напомним, власти США не обвиняют американские компании, чью продукцию Россия использует в производстве ракет, в нарушении экспортного контроля . Их компоненты продолжают поставляться в Россию через посредников.

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Жозеп БоррельРоссийская Федерация