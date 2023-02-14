Країни ЄС мають посилити захист від кібератак на фінансову інфраструктуру, - Єврорада

"Країни Європейського союзу мають посилити захист від кібератак на свою фінансову інфраструктуру, оскільки війна РФ в Україні підвищує ризик хакерських атак з боку іноземних держав", - заявила Європейська рада із системних ризиків (ESRB).

У виданні відзначається, що європейські держави прагнули захистити свою енергетичну інфраструктуру від фізичних атак, але ESRB заявила, що необхідно зробити більше для боротьби з кібервійною проти фінансових установ і телекомунікаційних мереж та електромереж, від яких вони залежать.

"Війна в Україні, ширший геополітичний ландшафт та ширше використання кібератак значно посилили середовище кіберзагроз. Існує підвищений ризик кібератак на фінансову систему ЄС з боку держав чи субʼєктів, які спонсоруються державою", - йдеться у звіті ESRB.

Зокрема, наглядовий орган зауважив, що національні органи влади повинні почати проводити стрес-тести та аналіз впливу, використовуючи інструменти, розроблені ESRB, щоб виявити слабкі місця та виміряти їхню стійкість до атак.

"ESRB розгляне, які інструменти операційної політики є найефективнішими у реагуванні на загальносистемний кіберінцидент, і виявить прогалини в інструментах операційної та фінансової політики", - додали фахівці Євроради.

Reuters нагадало, що ESRB, до складу якого входять центральні банки Євросоюзу і органи пруденційного контролю, в основному зосереджується на фінансових ризиках, але наразі розширив сферу свого аналізу на інфраструктуру, що використовується банками та іншими установами.