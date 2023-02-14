Країни ЄС мають посилити захист від кібератак на фінансову інфраструктуру, - Єврорада

Єврорада із системних ризиків доручила країнам Євросоюзу посилити захист своєї фінансової інфраструктури від кіберзлочинів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Країни Європейського союзу мають посилити захист від кібератак на свою фінансову інфраструктуру, оскільки війна РФ в Україні підвищує ризик хакерських атак з боку іноземних держав", - заявила Європейська рада із системних ризиків (ESRB).
У виданні відзначається, що європейські держави прагнули захистити свою енергетичну інфраструктуру від фізичних атак, але ESRB заявила, що необхідно зробити більше для боротьби з кібервійною проти фінансових установ і телекомунікаційних мереж та електромереж, від яких вони залежать.
"Війна в Україні, ширший геополітичний ландшафт та ширше використання кібератак значно посилили середовище кіберзагроз. Існує підвищений ризик кібератак на фінансову систему ЄС з боку держав чи субʼєктів, які спонсоруються державою", - йдеться у звіті ESRB.
Зокрема, наглядовий орган зауважив, що національні органи влади повинні почати проводити стрес-тести та аналіз впливу, використовуючи інструменти, розроблені ESRB, щоб виявити слабкі місця та виміряти їхню стійкість до атак.
"ESRB розгляне, які інструменти операційної політики є найефективнішими у реагуванні на загальносистемний кіберінцидент, і виявить прогалини в інструментах операційної та фінансової політики", - додали фахівці Євроради.
Reuters нагадало, що ESRB, до складу якого входять центральні банки Євросоюзу і органи пруденційного контролю, в основному зосереджується на фінансових ризиках, але наразі розширив сферу свого аналізу на інфраструктуру, що використовується банками та іншими установами.
Нагадаємо, що у жовтні 2022 року Європейська комісія запропонувала посилити заходи для захисту своєї критичної інфраструктури, зосередивши увагу на енергетиці після можливого саботажу газопроводів Nord Stream. Цей інцидент призвів уряди до стану підвищеної готовності та спонукав деякі країни надіслати військових для захисту дедалі вразливіших енергетичних систем.
РБК-Україна у січні цьогоріч повідомляло, що НАТО та ЄС створюють цільову групу для посилення захисту критично важливої інфраструктури у відповідь на торішню атаку на газопроводи "Північний потік" та мілітаризацію Росією енергетики.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.