Країни ЄС мають передати Україні ще 5-6 систем Patriot, - прем'єр Данії
Європейські країни мають наслідувати приклад Німеччини та надати Україні більше систем ППО Patriot.
Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
"Нам потрібно ще п'ять чи шість систем Patriot", - сказала Фредеріксен.
За її словами, ці системи знаходяться в Європі, краще мати системи ППО в Україні, ніж у країнах НАТО.
Вона зазначила, що бойові дії в Україні точаться не в тому напрямку. "Українцям потрібно більше", - сказала вона, маючи на увазі також боєприпаси.
Системи Patriot
Нагадаємо, Німеччина оголосила про передачу Україні третьої системи протиповітряної оборони Patriot.
Очікується, що США також можуть надати Україні одну установку Patriot.
Минулого тижня США виділили Україні пакет військової допомоги на 400 млн доларів, до якого увійшли ракети для Patriot.