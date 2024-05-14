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Страны ЕС должны передать Украине еще 5-6 систем Patriot, - премьер Дании

Украина, Вторник 14 мая 2024 11:18
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Страны ЕС должны передать Украине еще 5-6 систем Patriot, - премьер Дании Фото: Метте Фредериксен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейские страны должны последовать примеру Германии и предоставить Украине больше систем ПВО Patriot.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Нам нужно еще пять или шесть систем Patriot", - сказала Фредериксен.

По ее словам, эти системы находятся в Европе, лучше иметь системы ПВО в Украине, чем в странах НАТО.

Она отметила, что боевые действия в Украине идут не в том направлении. "Украинцам нужно больше", - сказала она, имея в виду также боеприпасы.

Системы Patriot

Напомним, Германия объявила о передаче Украине третьей системы противовоздушной обороны Patriot.

Ожидается, что США также могут предоставить Украине одну установку Patriot.

На прошлой неделе США выделили Украине пакет военной помощи на 400 млн долларов, в который вошли ракеты для Patriot.

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