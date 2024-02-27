У Нідерландах закрився центральний пункт прийому українських біженців: деталі

Центральний пункт прийому українців в місті Утрехт закрили для прийому нових людей. Центр переповнений – минулої ночі там ночували 154 біженців, а місця є лише для 140.

Українці, які приїхали в Утрехт і не потребують негайної допомоги, мають знайти житло самостійно, повідомляє РБК-Україна з посиланням на nos.nl .

27 лютого закрився центральний пункт прийому українських біженців в нідерландському місті Утрехт. Через те, що місце переповнене, там утворюються довгі черги до санвузлів, а людям не можуть забезпечити достатню конфіденційність.

Приймальна зона знаходиться у залі 5 виставкового центру Jaarbeurs (Ярберс). Оскільки в Нідерландах більше немає місця, українцям нема куди подітися, зазначає видання.

В центр в Утрехті щодня по допомогу звертаються від 50 до 70 нових людей. Двері пункту прийому знову відкриють, коли кількість українців стане менше 80.

Українці, які приїхали в Утрехт і не потребують негайної допомоги, мають знайти житло самостійно.

Як зазначається на сторінці help-ukraine.nl, українці, які прибули до Нідерландів, мають два шляхи отримати тимчасове житло. Один з них – звернутися в одну з офіційних локацій прийому переміщених осіб з України, де можна буде розпочати процес реєстрації (другий – знайти сім'ю, яка прийме до себе додому). На сайті вказані адреси двох існуючих центрів: в Утрехті із уточненням, що він припинив роботу, та у Тер Апель (Ter Apelervenen 4 en 5, 9561 MC Ter Apel).

"Якщо ви підете до центру допомоги переміщеним особам, у вас буде гарантований дах над головою, їжа та можливість запитати про іншу допомогу. З мінусів – умови проживання не гарантовані. Вас можуть поселити у гарному готелі, а можуть у гуртожитку. Також немає гарантії, що поселять е в тому місті, в якому ви бажаєте. Наприклад, Амстердам переповнений", – зазначається на сторінці для українських біженців.

Фото: Українські біженці у Нідерландах (gettyimages.com)

Раніше повідомлялося, що за перші тижні 2024 року до реєстраційного центру в Утрехті звернулися понад 3000 українців. Зазвичай біженці спочатку залишаються в центрі реєстрації в Jaarbeurs, а потім переїжджають до муніципального притулку. Водночас і муніципальні притулки заповнені на понад 99%.

Притулок при реєстраційному пункті в Утрехті з початку лютого щодня переповнений.