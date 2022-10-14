Країни ЄС готують нові санкції проти Ірану через продаж дронів Shahed Росії

Міністри закордонних справ європейських країн у понеділок обговорять передачу іранських безпілотників Росії та можуть дійти до політичної угоди про майбутні санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами дипломатів, які посилаються на підготовчі зустрічі перед міністерською зустріччю в понеділок у Люксембурзі, вони провели аналіз активності безпілотників, і ця тема стоїть на порядку денному.

Франція та Німеччина ясно дали зрозуміти, що вони вважають нові санкції щодо безпілотників, які використовуються Росією, також є необхідними, і що передачу дронів слід розглядати як порушення резолюції Ради Безпеки ООН щодо розробки ядерної зброї в Ірані.