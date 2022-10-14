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Країни ЄС готують нові санкції проти Ірану через продаж дронів Shahed Росії

Фото: країни ЄС готують нові санкції проти Ірану через продаж дронів Shahed Росії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністри закордонних справ європейських країн у понеділок обговорять передачу іранських безпілотників Росії та можуть дійти до політичної угоди про майбутні санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами дипломатів, які посилаються на підготовчі зустрічі перед міністерською зустріччю в понеділок у Люксембурзі, вони провели аналіз активності безпілотників, і ця тема стоїть на порядку денному.

Франція та Німеччина ясно дали зрозуміти, що вони вважають нові санкції щодо безпілотників, які використовуються Росією, також є необхідними, і що передачу дронів слід розглядати як порушення резолюції Ради Безпеки ООН щодо розробки ядерної зброї в Ірані.

Раніше британська розвідка оцінила збитки України від ударів іранських безпілотників. Повідомляється, що Росія не має потенціалу для завдання постійних ударів авіацією по території України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія замовила в Ірані 2400 дронів-камікадзе, які використовуються у війні проти України.

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