Країни ЄС домовилися про військову операцію проти хуситів у Червоному морі

За його словами, в ідеалі місія має розпочатися в лютому і покласти край атакам хуситів з Ємену.

Згідно з поточними планами, місія ЄС передбачатиме розгортання європейських військових кораблів і повітряних систем раннього попередження для захисту вантажних суден у регіоні.

Однак участь в атаках США на позиції хуситів у Ємені не планується.

Удар по Ємену

У ніч на 12 січня Сполучені Штати і Велика Британія завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені. В операції були задіяні літаки і кораблі. Цілями ударів стали центри зберігання зброї та бази навчання хуситів. Унаслідок одного з ударів виникла пожежа, відео якої з'явилося в мережі.

Після цього Вашингтон і Лондон завдали ще кілька ударів по об'єктах хуситів.

Раніше ми писали, хто такі хусити і чому вони нападають на кораблі у Червоному морі.

Крім цього, Німеччина відправить фрегат "Гессен" до Червоного моря в рамках місії ЄС проти хуситів.

Крім того, Бельгія надасть фрегат Louise-Marie для участі уєвропейській оборонній операції у Червоному морі.

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