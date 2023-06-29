Країни ЄС "для гарантування безпеки" можуть відправити в Україну миротворчі місії, - ЗМІ

Відомо, що західні партнери працюють над пакетом довгострокових гарантій щодо надання Києву зброї, обладнання, боєприпасів, навчання та іншої військової допомоги.

Окрім цього країни ЄС готові сприяти майбутнім зобов’язанням щодо безпеки перед Україною. Це необхідно для того, щоб "допомогти Україні захистити себе в довгостроковій перспективі, стримувати акти агресії та протистояти спробам дестабілізації".

Раніше у Франції запропонували ідею формулювання про гарантії безпеки, яка полягала в тому, щоб спиратися на ініціативи ЄС, такі як фонд, який фінансує військову допомогу Києву, і навчальна місія для українських солдатів.

Однак він викликав занепокоєння у Австрії, Ірландії, Мальти та Кіпру, а також серед рішучих прихильників трансатлантичного співробітництва, таких як країни Балтії. Вони наполягали, що європейська безпека є перш за все питанням НАТО.

"Для нас, як нейтральних держав, зрозуміло, що ми не можемо дати такі гарантії безпеки. Австрія, Ірландія, Мальта та Кіпр чітко дали зрозуміти, що мають заперечення", - сказав канцлер Австрії Карл Нехаммер.

Він зауважив, що дане питання буде обговорено і знайдено формулювання, які будуть прийнятні і для всіх країн.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що будь-яка роль ЄС залишається предметом обговорення.

"Нам доведеться обговорити, наскільки далеко це зайде, і чи буде це летальна, чи нелетальна підтримка. І ми повинні взяти до уваги, що кілька країн ЄС не є членами НАТО", - сказав Рютте.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, офіційні особи України закликають Захід до формування гарантій безпеки для нашої країни на тлі повномасштабної війни з Росією. Вони, як стверджують українські чиновники, потрібні для того, щоб забезпечити захист на період до вступу України до НАТО.

При цьому влада нашої країни очікує, що певних домовленостей щодо гарантій безпеки вдасться досягти на саміті Північноатлантичного альянсу, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

У ЄС уже запропонували гарантії безпеки для України у вигляді обіцянки надавати необхідне озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.