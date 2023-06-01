Країни БРІКС мають намір протистояти США за допомогою розширення та єдиної валюти, - Bloomberg

До зустрічі міністрів закордонних справ країн БРІКС у Кейптауні 1-2 червня приєднаються колеги з таких країн, як Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет та Казахстан. На порядку денному розширення, якого прагнуть приєднатися 19 країн, і потенційне створення єдиної валюти.

Як зазначає Bloomberg, зустріч, що передує саміту глав держав БРІКС 22-24 серпня в Йоганнесбурзі, продемонструє цілі блоку щодо утвердження себе як серйозної економічної та політичної сили. Проходячи під час загострення напруженості у відносинах між Вашингтоном та Пекіном, переговори, ймовірно, також розпалять побоювання Заходу щодо того, що група прагне стати противагою США та Європейському союзу.

Члени вже відмовилися приєднатися до санкцій "Велика сімка" проти Росії за повномасштабне вторгнення президента Володимира Путіна в Україну. Цілі розширення та загальної валюти - це цілі, що підтримуються Китаєм.

"БРІКС набув дуже важливого статусу у світі, і багато країн на різних континентах нашого світу прагнуть стати його частиною", - заявив президент Південної Африки Сіріл. Наледі Пандор, міністр закордонних справ та організатор зустрічі, заявила минулого місяця, що блок може бути "перетворюючим", представляючи ті країни, "які хочуть відігравати роль у світових справах, приносячи користь Глобальному Півдню".

Єдина валюта

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва відкрито підтримує використання спільної валюти та спрямовує свого міністра фінансів Фернандо Хаддада на засідання Нового банку розвитку, шанхайського кредитора, створеного країнами БРІКС, для лобіювання допомоги для Аргентини. Міністр закордонних справ Аргентини має бути присутнім на зустрічі БРІКС дистанційно.

Протеже Лули та президент банку Ділма Русеф заявила цього тижня, що кредитор має намір ще більше розширитися. Бангладеш та ОАЕ приєдналися у 2021 році, а Єгипет став членом у лютому. Наразі Саудівська Аравія обговорює членство.

Розширення БРІКС

Вступ Ер-Ріяда до БРІКС підтримає спроби наслідного принца Мохаммеда бен Салмана диверсифікувати економіку своєї країни, що в останні роки зробило її набагато ближче до Росії та Китаю. Китай є найважливішим покупцем нафти у королівстві, тоді як він покладається на відносини з Росією, щоб підтримувати ціни на нафту через ОПЕК+.

Для регіону Перської затоки приєднання до основних торгових блоків має сенс, оскільки країни прагнуть розширити торговельні зв'язки та стати глобальними транзитними. За словами джерела, плани приєднання розроблялися вже деякий час, і до цього моменту наростав імпульс.

Група БРІКС

Абревіатура БРІК була придумана у 2001 році Джимом О'Нілом, тоді головним економістом Goldman Sachs, щоб підкреслити швидке економічне зростання цих країн. Південну Африку запросили приєднатися у 2010 році, але БРІКС не вдалося досягти своєї ваги як групи. І це незважаючи на те, що його члени становлять понад 42% населення світу і на них припадає 23% світового валового внутрішнього продукту та 18% торгівлі.

Перспектива вступу нових членів була вперше піднята на торішньому саміті в Китаї, і 13 країн офіційно звернулися з проханням про приєднання, принаймні ще шість країн висловили зацікавленість.

Проте, хоча всі нинішні члени підтримали цю концепцію, Індія хоче, щоб у процесі було досягнуто згоди, щоб гарантувати, що Китай та його союзники не відтіснять її на другий план. О'Ніл, який виступає за розширення групи, закликав до суворих критеріїв членства.

Здійсненність планів зі створення спільної валюти також була зустрінута з деяким скептицизмом, не в останню чергу через те, що керуючий центральним банком Південної Африки Лесетья Кганьяго попередив, що створення форми законного платіжного засобу, ймовірно, має супроводжуватися створенням єдиного центрального банку.

Ордер на арешт Путіна

Навіть просте проведення зустрічі виявляється складним дипломатичним заходом для Південної Африки, яка вже викликала гнів США, свого другого за величиною торгового партнера своїми тісними зв'язками з Росією. Більше того, країна, яка приймає, буде зобов'язана виконати ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом стосовно президента Росії Володимира Путіна за викрадення українських дітей, якщо він з'явиться на саміт.

Південна Африка заявила цього тижня, що надасть дипломатичний імунітет учасникам обох зустрічей БРІКС, що вона назвала звичайною практикою, хоча це не обов'язково скасує ордер МКС.