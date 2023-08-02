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Країни Балтії визначилися з терміном відключення своїх електромереж від Росії

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Середа 02 серпня 2023 18:12
Країни Балтії визначилися з терміном відключення своїх електромереж від Росії Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Оператори системи передачі електроенергії Литви, Латвії та Естонії вирішили, що відключаться від Росії в лютому 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства енергетики Литви.

Одразу ж після відключення від РФ країни підключатимуться до Європи

Litgrid, AST і Elering, оператори системи передачі електроенергії Литви, Латвії та Естонії, підписали угоду про дату синхронізації.

Згідно з угодою, відключення від контрольованої Росією системи і підключення до мереж континентальної Європи відбудеться в лютому 2025 року.

Угода також передбачає, що країни Балтії спільно відмовляться від продовження контракту БРЕЛЛ (Електричне кільце Білорусі, Росії, Естонії, Латвії та Литви - ред.), укладеного з російськими та білоруськими операторами влітку 2024 року, за півроку до синхронізації.

Що ще відомо про відключення від РФ

"Необхідні роботи, як-от встановлення перших синхронних компенсаторів, встановлення систем управління і реконструкція третьої лінії між Естонією і Латвією, будуть завершені до узгодженого терміну. Решту проєктів балтійських операторів, пов'язаних із синхронізацією, буде реалізовано до кінця 2025 року або пізніше", - йдеться у заяві.

Очікується, що найближчим часом прем'єр-міністри трьох країн Балтії висловлять свою підтримку операторській угоді.

Залежність від Росії

Балтійські енергосистеми досі є частиною пострадянського кільця БРЕЛЛ, до якого також входять Росія та Білорусь, і, як і раніше, залежать від центру управління у Москві та російської енергосистеми.

У березні 2022 року оператори енергосистем країн Балтії як заходи щодо зниження ризиків знизили пропускну спроможність для імпорту електроенергії з Росії вдвічі - до 300 МВт.

Україна відключилася від російської системи та приєдналася до європейської енергосистеми (ENTSO-E) наприкінці лютого 2022 року.

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