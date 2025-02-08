Країни Балтії відключилися від енергомережі РФ

Відключення країн Балтії від енергосистеми РФ

Як писало РБК-Україна раніше, Литва, Латвія та Естонія завершать від'єднання від російської енергосистеми 8 лютого. Таким чином країни остаточно розірвуть зв'язки з Росією у сфері енергетики.

Зокрема в Естонії закликали громадян бути готовими до відключень світла. А рятувальники попросили перевірити домашні запаси, наявність ліків, а також подбати про альтернативні джерела електроживлення та розваги.

Зі свого боку, глава зовнішньополітичної служби Європейського союзу (ЄС) Кая Каллас заявила, що Росія більше не може використовувати енергетику як інструмент шантажу.

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