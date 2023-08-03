Три країни Балтії домовилися прискорити відключення від енергомережі Росії, а як альтернативу розглядають підключення до енергетичної мережі континентальної Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

У спільній заяві Кая Каллас, Кріш'яніс Карінс та Інгріда Сімоніте - прем'єр-міністри Естонії, Латвії та Литви відповідно - заявили, що їхні країни відключаться, як тільки буде створено технічний потенціал.

"Змінена геополітична ситуація внаслідок неспровокованого вторгнення Російської Федерації в Україну також значно погіршила ситуацію з енергетичною безпекою в регіоні та збільшила ризики незапланованої десинхронізації електроенергетичних систем балтійських країн", - заявили вони.

Залежність від Росії

Балтійські енергосистеми досі є частиною пострадянського кільця БРЕЛЛ, до якого також входять Росія та Білорусь, і, як і раніше, залежать від центру управління у Москві та російської енергосистеми.

У березні 2022 року оператори енергосистем країн Балтії як заходи щодо зниження ризиків знизили пропускну спроможність для імпорту електроенергії з Росії вдвічі - до 300 МВт.

Україна відключилася від російської системи та приєдналася до європейської енергосистеми (ENTSO-E) наприкінці лютого 2022 року.

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