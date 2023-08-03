ua en ru
Чт, 03 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Страны Балтии договорились ускорить отключение от энергосети России

Новина українською →
Эстония, Четверг 03 августа 2023 17:59
Страны Балтии договорились ускорить отключение от энергосети России Фото: страны Балтии ускоряют планы выхода из энергосети России (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Три страны Балтии договорились ускорить отключение от энергосети России, а в качестве альтернативы рассматривают подключение к энергетической сети континентальной Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В совместном заявлении Кая Каллас, Кришьянис Каринс и Ингрида Симоните - премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы соответственно - заявили, что их страны отключатся, как только будет создан технический потенциал.

"Измененная геополитическая ситуация в результате неспровоцированного вторжения Российской Федерации в Украину также значительно ухудшила ситуацию с энергетической безопасностью в регионе и увеличила риски незапланированной десинхронизации электроэнергетических систем балтийских стран", - заявили они.

Зависимость от России

Балтийские энергосистемы до сих пор являются частью постсоветского кольца БРЭЛЛ, в которое также входят Россия и Беларусь и по-прежнему зависят от центра управления в Москве и российской энергосистемы.

В марте 2022 года операторы энергосистем стран Балтии как меры по снижению рисков снизили пропускную способность для импорта электроэнергии из России вдвое – до 300 МВт.

Украина отключилась от российской системы и присоединилась к европейской энергосистеме (ENTSO-E) в конце февраля 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия Литва Эстония
NEWS
На километры каждую неделю: ВСУ продвигаются на флангах у Бахмута
На километры каждую неделю: ВСУ продвигаются на флангах у Бахмута
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена