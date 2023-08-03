Три страны Балтии договорились ускорить отключение от энергосети России, а в качестве альтернативы рассматривают подключение к энергетической сети континентальной Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

В совместном заявлении Кая Каллас, Кришьянис Каринс и Ингрида Симоните - премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы соответственно - заявили, что их страны отключатся, как только будет создан технический потенциал.

"Измененная геополитическая ситуация в результате неспровоцированного вторжения Российской Федерации в Украину также значительно ухудшила ситуацию с энергетической безопасностью в регионе и увеличила риски незапланированной десинхронизации электроэнергетических систем балтийских стран", - заявили они.

Зависимость от России

Балтийские энергосистемы до сих пор являются частью постсоветского кольца БРЭЛЛ, в которое также входят Россия и Беларусь и по-прежнему зависят от центра управления в Москве и российской энергосистемы.

В марте 2022 года операторы энергосистем стран Балтии как меры по снижению рисков снизили пропускную способность для импорта электроэнергии из России вдвое – до 300 МВт.

Украина отключилась от российской системы и присоединилась к европейской энергосистеме (ENTSO-E) в конце февраля 2022 года.

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