Країни АТЕС за G20 засудили російське вторгнення в Україну

Лідери Азіатсько-Тихоокеанського регіону приєдналися до міжнародного тиску на Росію у зв'язку з її вторгненням в Україну, опублікувавши заяву на найвищому рівні, в якій йдеться про те, що "більшість" з них засудили війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Заява дослівно збігалася із декларацією G20, опублікованою минулого тижня після саміту в Індонезії.

Країни-члени Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) опублікували спільну декларацію після півтораденних переговорів у Бангкоку, критикуючи конфлікт та викликані ним глобальні економічні потрясіння.

Комюніке саміту було погоджено всіма членами АТЕС, включаючи Китай, який утримується від публічної критики Москви за вторгнення, але включає ряд дипломатичних хитрощів.

"Більшість членів різко засудили війну в Україні і підкреслили, що вона завдає величезних людських страждань і посилює існуючі проблеми у світовій економіці. Були й інші погляди та різні оцінки ситуації та санкцій", - йдеться у заяві, де зазначається, що АТЕС не є форумом для вирішення питань безпеки.

Саміт АТЕС є третім у регіоні, на якому присутні світові лідери за останній тиждень. Саміт Південно-Східної Азії, в якому взяли участь Китай, Японія та США, відбувся у Камбоджі, а лідери найбільших економік G20 зустрілися на індонезійському острові Балі.

Перед 21 члена АТЕС, створеного сприяння економічної інтеграції, припадає 38% світового населення, 62% валового внутрішнього продукту і 48% торгівлі.