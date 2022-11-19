Страны АТЭС вслед за G20 осудили российское вторжение в Украину

Лидеры Азиатско-Тихоокеанского региона присоединились к международному давлению на Россию в связи с ее вторжением в Украину, опубликовав заявление на высшем уровне, в котором говорится, что "большинство" из них осудили войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Заявление дословно совпадало с декларацией G20, опубликованной на прошлой неделе после саммита в Индонезии.

Страны-члены Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) опубликовали совместную декларацию после полуторадневных переговоров в Бангкоке, критикуя конфликт и вызванные им глобальные экономические потрясения.

Коммюнике саммита было согласовано всеми членами АТЭС, включая Китай, который воздерживается от публичной критики Москвы за вторжение, но включает в себя ряд дипломатических уловок.

"Большинство членов резко осудили войну в Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике. Были и другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций", - говорится в заявлении, где отмечается, что АТЭС не является форумом для решения вопросов безопасности.

Саммит АТЭС является третьим в регионе, на котором присутствуют мировые лидеры за последнюю неделю. Саммит Юго-Восточной Азии, в котором приняли участие Китай, Япония и США, прошел в Камбодже, а лидеры крупнейших экономик G20 встретились на индонезийском острове Бали.

На долю 21 члена АТЭС, созданного для содействия экономической интеграции, приходится 38% мирового населения, 62% валового внутреннего продукта и 48% торговли.